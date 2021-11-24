Başkan Büyükgöz Beylikbağı’nda





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Beylikbağı ziyaretleri. Yoğun geçen hizmet trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerine ara vermeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı’nda ilk olarak Kangal ailesinin evine konuk oldu. Beylikbağı Mahallesi sakinlerinden Hasan Kangal’ı evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hane halkıyla sohbet etti. Hasan Kangal ile hizmetlere yönelik de hasbihal eden Başkan Büyükgöz, talep ve önerileri de dinledi. Ev ziyaretinin ardından Gebze Belediyesi’nin bölgedeki önemli yatırımlarından olan Sarıcami Meydan Düzenleme ve Cami inşaatı projesinin çalışmalarını da denetleyen Başkan Büyükgöz, projenin yeni yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak bölge insanının hizmetine sunulacağını söyledi.

BİLİM SANATIN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ

Proje inceleme turunun ardından, Beylikbağı eşrafından vefat eden Nimet Köseer’in cenazesine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, acılı Köseer ailesine taziyelerini bildirdi. Düzenlenen kurslar ve etkinliklerin yanı sıra kütüphanesiyle bölgenin adeta bilim ve eğitim yuvası haline gelen Gebze Belediyesi Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Zeka oyunları, kodlama, matematik sınıflarını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla dersleri ve aldıkları eğitimleri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. “Ülkemizin yarınları bu sınıflarda geleceğe hazırlanıyor” diyen Başkan Büyükgöz, Beylikbağı Bilim Sanat’ın kursiyer öğrencilerine derslerinde başarılar diledi.





















