Başkan Büyükgöz Beyzanur’un Talebini Geri Çevirmedi

Gençlerin her zaman destekçisi olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz engelli genç Beyzanur’un bilgisayar talebini yerine getirerek kendisine hediye etti

Başkan Büyükgöz, genç Beyzanur’un talebini geri çevirmedi. Gençlere destek olacağını her fırsatta beyan eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ortopedik engelli genç Beyzanur’un talebini cevapsız bırakmadı. Pandemiyle mücadelenin devam ettiği bu günlerde uzaktan eğitimini sürdüren Beyzanur Ok (20) isimli gencin bilgisayar talebini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yerine getirdi. Makamında ağırladığı Beyzanur Ok’a hediyesini takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir süre sohbet etti. Başkan Büyükgöz dersleri hakkında sohbet ettiği Beyzanur’a başarılar diledi. Genç Beyzanur da bilgisayar hayalini gerçekleştiren Başkan Büyükgöz’e hediyesi için teşekkür etti.















