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Başkan Büyükgöz Çevreci Tesisi Öğrencilere Tanıttı

Melek Büşra, Zehra ve Tuana isimli öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere Sıfır Atık çalışmaları kapsamında kurulan Kompost Üretim Tesisini gezdirdi

Başkan Büyükgöz Çevreci Tesisi Öğrencilere Tanıttı

17 Aralık 2020 Perşembe 11:34

  Çevreci çocukların talebini Başkan Büyükgöz geri çevirmedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e sosyal medya hesaplarından ulaşan ve belediyenin çevreci yatırımı kompost tesisini görmek istediklerini kendisine ileten Gebzeli çocukların bu isteği geri çevrilmedi. Melek Büşra, Zehra ve Tuana isimli çocukların bu talebini yanıtsız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan ve pazarlardan çıkan sebze- meyve atıklarından gübre üretiminin yapıldığı tesisi çocuklara gezdirdi.


ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Çevreci çocukların yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı kompost üretim gezisinde Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuklarına tesisinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Sıfır Atık çalışmalarıyla alınan çevre ödülü hakkında da kendilerini bilgilendiren Melek Büşra, Zehra ve Tuana isimli çocuklar Başkan amcalarına teşekkür etti.  















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