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Başkan Büyükgöz: Dirilişi geleceğe taşıyacağız

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hak ile batılın mücadelesi bitmedi, bitmeyecek. Gençliğimiz 15 Temmuz’da bir diriliş yaşamıştır. Bu dirilişi geleceğe taşıyarak böylesi girişimlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. 

Başkan Büyükgöz: Dirilişi geleceğe taşıyacağız

14 Temmuz 2020 Salı 09:41

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. “Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen en son oyunun mağlup edildiği gündür 15 Temmuz” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Tarihte böyle bir ihanet çabası, milletini başkasının kölesi yapmak için bir girişim olmamıştır. Bütün milletimiz tek vücut oldu ve o ihanet örgütüne karşı koydu. Canını siper etti, vatanını böldürmedi, ezanını susturmadı, bayrağını indirmedi.

RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN

15 Temmuz’u anlamamız gerek. Bu nedenle biz çocuklarımıza tarihi çok iyi belletmeli ve onlara nasıl ve niçin sorularını sordurmalıyız. Emanet aldığımız geçmişimizi, bundan sonraki nesle devretmeliyiz. Hak ile batılın mücadelesi bitmedi bitmeyecek. Bugün gençliğimiz 15 Temmuz’da bir diriliş yaşamıştır, bu dirilişi geleceğe taşıyarak yarın böyle bir girişime fırsat vermeyeceğiz. Allah o gece meydana çıkarak mücadele eden bütün insanlarımızdan, halkımızı sokağa davet eden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Rabbim bir daha böyle bir melun olay bizlere yaşatmasın. Bu vesileyle tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Gazilerimize de şükranlarımı sunarım.” 

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