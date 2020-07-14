Başkan Büyükgöz: Dirilişi geleceğe taşıyacağız

RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN
15 Temmuz’u anlamamız gerek. Bu nedenle biz çocuklarımıza tarihi çok iyi belletmeli ve onlara nasıl ve niçin sorularını sordurmalıyız. Emanet aldığımız geçmişimizi, bundan sonraki nesle devretmeliyiz. Hak ile batılın mücadelesi bitmedi bitmeyecek. Bugün gençliğimiz 15 Temmuz’da bir diriliş yaşamıştır, bu dirilişi geleceğe taşıyarak yarın böyle bir girişime fırsat vermeyeceğiz. Allah o gece meydana çıkarak mücadele eden bütün insanlarımızdan, halkımızı sokağa davet eden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Rabbim bir daha böyle bir melun olay bizlere yaşatmasın. Bu vesileyle tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Gazilerimize de şükranlarımı sunarım.”