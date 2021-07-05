BAŞKAN BÜYÜKGÖZ EMLAK KONUTA MİSAFİR OLDU

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:09
Başkan Büyükgöz Kirazpınar konutları sakinlerine misafir oldu. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Emlak Konut 1. Etap sakinlerini ziyaret etti. 1. Etapta ikamet eden ailelerin çocuklarının hazırladığı özel sportif ve kültürel gösterileri birlikte izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz site sakini vatandaşlarla sohbet etti. Emlak Konut 1. Etap yönetimi tarafından karşılanan Başkan Büyükgöz, ailelerle birlikte gösterilerini izlediği gençleri tebrik etti. Vatandaşlarla hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve talepleri de dinledi. Misafirperverliklerinden ötürü 1. Etap sakinlerine teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin projeleri ve hizmetlere ilişkin de vatandaşları bilgilendirdi. Emlak Konut 1. Etap sakinleri de ziyaretinden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.
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