banner472
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz, Eskihisar Meclisinde Vatandaşı Dinledi

Mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eskihirsar’ın tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz” dedi.

Başkan Büyükgöz, Eskihisar Meclisinde Vatandaşı Dinledi

22 Kasım 2019 Cuma 18:12

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle meclisleri kapsamında Eskihisar sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda çalışmalar hakkında bilgi verdi, vatandaşların sorularını cevapladı. Eskihisar sahilinde bulunan Kale altı çay bahçesinde gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

SOKAKLARI CANLANDIRACAĞIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz toplantının başında göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılmış ve yılsonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eskihisar’ı daha canlı bir hale getirmek için Millet Bahçesi(Macera Parkı)’nı daha aktif kullanılması için çalışmalar yapılacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Eskhisar Mahallemizin birkaç sokağı hariç arka sokaklar kullanılmıyor. Biz burada tarihi sokak dokusuna uygun, onu koruyan, tarihi siluete saygılı bir sokak iyileştirme projesini hayat geçireceğiz. Bu sokakların kullanılır hale getirmek ve canlandırmak bizim temel amacımız olacak” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından mahalle sakinlerini sorularını cevapladı, talep ve önerilerini dinledi.

 


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Zabıtasından Gürültülü Satışa İzin Yok Gebze Zabıtasından Gürültülü Satışa İzin...
Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin yargılanmasına başlandı Necmeddin öğretmeni öldüren öğrencinin yargılanmasına...
Türkoloji Alanında Yeni Eser Türkoloji Alanında Yeni Eser
Çayırova’da Vezneler Hafta Sonu Açık Çayırova’da Vezneler Hafta Sonu Açık
Belediye Yetimlere Mont Ve Bot Dağıttı Belediye Yetimlere Mont Ve Bot Dağıttı
İSU’DA AFET HAZIRLIK SEMİNERİ İSU’DA AFET HAZIRLIK SEMİNERİ
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze Zabıtasından Gürültülü Satışa İzin...
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda sokak...

Haberi Oku