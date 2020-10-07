Başkan Büyükgöz Esnaf Turunda

CADDE ÜZERİNDE TRAFİK UYGULAMALARI
Cadde esnaflarının taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye hizmetlerine ilişkin de istişarede bulundu. Cadde üzerinde zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm getirecek çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz; trafik akışının tek yönlü sağlanacağını ve düzensiz parklanmanın engellenmesi ve ışıklandırmaya yönelik de bir çalışma yapılacağını da duyurdu. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep, görüş ve önerileri de dinledi.