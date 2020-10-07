Başkan Büyükgöz Esnaf Turunda

Şehit Numan Dede Caddesi üzerindeki dükkanları tek tek ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; esnafların talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi

Başkan Büyükgöz güne esnaf ziyaretiyle başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Büyükgöz, şehir merkezinin önemli caddelerinden olan Şehit Numan Dede Caddesi esnaflarını dinledi. Cadde üzerindeki dükkanları tek tek dolaşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennilerini iletti.





CADDE ÜZERİNDE TRAFİK UYGULAMALARI





Cadde esnaflarının taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye hizmetlerine ilişkin de istişarede bulundu. Cadde üzerinde zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm getirecek çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz; trafik akışının tek yönlü sağlanacağını ve düzensiz parklanmanın engellenmesi ve ışıklandırmaya yönelik de bir çalışma yapılacağını da duyurdu. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep, görüş ve önerileri de dinledi.



























