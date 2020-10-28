Başkan Büyükgöz Esnafa Türk Bayrağı Hediye Etti

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:52
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafı ziyaret ederek iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e esnaf ziyaretinde Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Ak Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında iş yerlerine asmaları için bayrak hediye etti. Esnafın Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Büyükgöz, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Allah onlara fırsat vermesin birlik ve beraberliğimizi daim etsin” temennisinde bulundu. Başkan Büyükgöz ayrıca esnafın Mevlid Kandilini de tebrik etti.
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