Başkan Büyükgöz Esnafa Türk Bayrağı Hediye Etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafı ziyaret ederek iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti.