Başkan Büyükgöz Esnafa Türk Bayrağı Hediye Etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafı ziyaret ederek iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler çarşı ziyaretinde dükkanlarına asmak üzere esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Esnafın Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Büyükgöz, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yadediyor, canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.





















