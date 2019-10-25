Başkan Büyükgöz Gebzeli Hemşerilerinin Yanında

Hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra mesaisinin büyük bir bölümünü vatandaşların arasında geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sabah namazını Gebzeli hemşerileriyle birlikte Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, külliyede çorba ikramında bulunulan camii cemaati ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, daha sonra esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.







