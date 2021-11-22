GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Gebzeli Hemşerilerinin Yanında

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her zaman yanında… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta içi yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra hafta sonları da Gebzeli hemşerilerinin mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyor.

Başkan Büyükgöz Gebzeli Hemşerilerinin Yanında

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:11


 

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her zaman yanında… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta içi yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra hafta sonları da Gebzeli hemşerilerinin mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyor.

 

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her zaman yanında… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta içi yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra hafta sonları da Gebzeli hemşerilerinin mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyor. Vefat eden belediye personeli Orhan Kılıççı’nın cenaze namazını mesai arkadaşlarıyla birlikte kılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz merhum Kılıççı’nın ailesine de taziyelerini bildirdi.

MOR MENEKŞE’YE MORAL DESTEĞİ 

Hafta sonu kendi evinde Irmakspor’u ağırlayan Gebzespor’un müsabakasını taraftarlar ve protokolle birlikte izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, misafir takımı 7-0’lık skorla mağlup eden Mor Menekşelerin bu heyecanına ortak olarak, alınan galibiyetin sevincini de taraftarlarla birlikte tribünde yaşadı.

KAZAZEDE ELİF’E GEÇMİŞ OLSUN

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen elim servis kazasında yaralanan öğrencilerden Elif Alican’ı Ulus Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçmiş olsun temennilerini iletti. Kazazede Elif ve ailesiyle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Büyükgöz hafta sonu ayrıca Darıca Trabzonlular Derneği’nin toplantısına da konuk oldu.   









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın
Kıbrıs’a Kültür Ve İnanç Turizmi Başlatmalıyız! Kıbrıs’a Kültür Ve İnanç Turizmi Başlatmalıyız!
Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle İstanbul Tiyatro Festivalinde Sahne Aldı Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle İstanbul...
Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular
42 Düzensiz Göçmen Yakalandı 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Otomobil İle Kamyonun Çarpıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı Otomobil İle Kamyonun Çarpıştığı Kazada 5 Kişi...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını...

Haberi Oku