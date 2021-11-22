Başkan Büyükgöz Gebzeli Hemşerilerinin Yanında

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her zaman yanında… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta içi yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra hafta sonları da Gebzeli hemşerilerinin mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyor.

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her zaman yanında… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta içi yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra hafta sonları da Gebzeli hemşerilerinin mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyor.

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her zaman yanında… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta içi yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra hafta sonları da Gebzeli hemşerilerinin mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyor. Vefat eden belediye personeli Orhan Kılıççı’nın cenaze namazını mesai arkadaşlarıyla birlikte kılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz merhum Kılıççı’nın ailesine de taziyelerini bildirdi.

MOR MENEKŞE’YE MORAL DESTEĞİ

Hafta sonu kendi evinde Irmakspor’u ağırlayan Gebzespor’un müsabakasını taraftarlar ve protokolle birlikte izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, misafir takımı 7-0’lık skorla mağlup eden Mor Menekşelerin bu heyecanına ortak olarak, alınan galibiyetin sevincini de taraftarlarla birlikte tribünde yaşadı.

KAZAZEDE ELİF’E GEÇMİŞ OLSUN

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen elim servis kazasında yaralanan öğrencilerden Elif Alican’ı Ulus Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçmiş olsun temennilerini iletti. Kazazede Elif ve ailesiyle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Büyükgöz hafta sonu ayrıca Darıca Trabzonlular Derneği’nin toplantısına da konuk oldu.



















