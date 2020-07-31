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Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle bayramlaştı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayram namazı sonrası Gebzelilerin  Kurban Bayramlarını tebrik etti

Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle bayramlaştı

31 Temmuz 2020 Cuma 13:58

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle bayramlaştı. Bayram namazını Çoban Mustafapaşa Camii’nde eda den Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami cemaatiyle bayramlaştı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen cami önündeki bayramlaşmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri de katıldı. Gebzelilere çeşitli ikramlarda bulunduğu bayramlaşmada Başkan Büyükgöz, “Fedakarlık, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, halkımızı birleştiren, bizleri bencil duygulardan arındıran müstesna bir bayramdır. Dini bayramlar manevi dünyamızı harekete geçiren, ruhumuzu zenginleştiren çok özel günlerdir. Bu özel günler, bizlere yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı geliştiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren çok güzel imkânlar sunuyor. Tüm hemşerilerimin, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı
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