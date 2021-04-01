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Başkan Büyükgöz Gençlerle Buluştu

Yücel Boru Fen Lisesi öğrencileriyle söyleşide bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversite sınavlarına hazırlanan tüm gençlere başarılar diledi

Başkan Büyükgöz Gençlerle Buluştu

01 Nisan 2021 Perşembe 08:34

Başkan Büyükgöz’den öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile birlikte Yücel Boru Fen Lisesi’nde okuyan öğrencilere konuk oldu. Yücel Boru Fen Lisesi’nin 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilerle, düzenlenen söyleşide bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere nasihatte bulundu.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Okul Müdürü İsmail Boğa tarafından karşılanan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar diledi. Lise eğitiminin önemine değinen Başkan Büyükgöz öğrencilere bol bol kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN PROJESİNE DESTEK SÖZÜ

Söyleşinin ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yücel Boru Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinin, fabrikaların oluşturduğu kirli havayı temizlemek için geliştirdiği Eco Rıendo Projesi hakkında bilgi aldı. Proje için kendilerinden destek isteyen öğrencileri tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlere; projenin geliştirilmesi noktasında destek vereceğinin taahhüdünde bulundu.   






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Anahtar Kelimeler
Zinnur Büyükgöz Yücel Boru Fen Lisesi
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