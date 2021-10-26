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Başkan Büyükgöz GESMEK Merkezinde

Ücretsiz kurslarda usta eğitimcilerin nezaretindeki GESMEK çatısı altında eğitimlerine devam eden kursiyerleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükgöz GESMEK Merkezinde

26 Ekim 2021 Salı 09:37


 

Başkan Büyükgöz’den GESMEK merkezine ziyaret. Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki öncü hizmetlerinden Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK)’te ücretsiz kurslar hız kesmeden devam ediyor. 7’den 70’e Gebzelilerin katılım gösterdiği GESMEK kurslarında her sene binlerce kişi hünerlerine hüner katıyor. Tamamı ücretsiz kurslarda usta eğitimcilerin nezaretinde GESMEK çatısı altında eğitimlerine devam eden kursiyerleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hacı Halil Mahallesi’ndeki GESMEK ana binasını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Hüsn-i Hat, Ebru, Bağlama, İngilizce, Genel Muhasebe, Arapça ve Resim sınıflarını gezdi. GESMEK’li kursiyerlerle dersler ve ilgi alanları hakkında sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, usta öğreticilerden de müfredat hakkında hasbihal etti. Başkan Büyükgöz tüm kursiyerlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.   

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