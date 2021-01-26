Başkan Büyükgöz Göç İdaresi Ofisi’nde

Başkan Büyükgöz, Göç İdaresi Başkanlığı hizmet biriminde. Gebze Belediyesi tarafından Issıkgöl Caddesi üzerinde yer alan Mevlana Kapalı Kompleksi içerisinde tahsis edilen birimde hizmet vermeye başlayan Göç İdaresi Başkanlığı Gebze Hizmet Ofisi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Başkan Büyükgöz, “Bölgemizde bir ihtiyaç haline gelen göç idaresine ilişkin bölge işlemler artık Gebze’mizde bu hizmet biriminde yapılacak. Göreve başlayan idareci ve çalışanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi. Göç İdaresi Başkanlığı Gebze İlçe Çalışma Grubu Başkanı Veysel Kıyak çalışmalar hakkında bilgi verdiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e katkılarından ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.



