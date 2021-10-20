Başkan Büyükgöz GTÜ’lü Misafir Öğrencilerle Buluştu

Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi’nin misafiri üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gebze Teknik Üniversitesi’ni kazanan ve yurt imkanı sağlanana kadar Gebze Belediyesi tarafından geçici süreyle misafir edilen üniversite öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan yardımcıları Sedat Çelik ve Mehmet Dinç ile birlikte gençlerin misafir edildiği otele giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerle sohbet etti.

DERSLERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi temel ihtiyaçları Gebze Belediyesi tarafından karşılanan GTÜ’lü öğrencilerle tek tek tanışan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlerle Gebze ve öğretim gördükleri bölümler hakkında sohbet etti. Kendi eğitim ve öğrencilik yıllarından anılarını öğrencilerle paylaşan Başkan Büyükgöz, “Gebze’mize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kendinizi iyi tanıyın, kendinizi sevin. Potansiyelinizi iyi değerlendirin. Derslerinizde ve bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İmkanlarımız ölçüsünde belediyemiz her zaman sizlerin yanında ve destekçisi olacaktır. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.























