Başkan Büyükgöz H. Halil Mahallesini Dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına devam ediyor. Hacı Halil Mahallesi’nde düzenlenen Halk Meclisi toplantısına Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Mahalle Başkanı Nevzat Güngör, Mahalle Muhtarı İrfan Malkoç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı. Temel belediyecilik yatırımları ve hizmetlere ilişkin kalem kalem bilgi vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Mahalle meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Merkez mahallesi olması hasebiyle bir nevi ticaretin de merkezi konumunda mahallemiz. Gönül belediyeciliği anlayışımız çerçevesinde hayatı kolaylaştıracak hizmetleri siz değerli hemşerilerimize bir yandan sunarken diğer taraftan da uzun zamandan beri çözülemeyen sorunları çözmek bizim asli hedefimiz.

MAHALLEYE YENİ TESİS VE YATIRIMLAR

Hacı Halil Mahallemiz özelinde sembolleşmiş birkaç noktadan bahsetmek isterim. Çoban Mustafa Paşa Camii’nin yanındaki arsa yıllardır kamulaştırılamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu sorunu ortadan kaldırarak tapusunu Gebze Belediyemize kazandırdık. Emeği geçen tüm taraflara ve maliklere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hemen yanı başımızdaki eski adliye binamızdaki yenileme çalışmaları yakın zamanda tamamlanarak gençlik merkezi olarak hizmete girmiş olacak. Mahalle sınırlarımız içinde bulunan eski öğretmen evinin olduğu bölgeye bir sosyal tesisi Gebze Belediyesi olarak kazandıracağız. Bu sosyal tesisin birer katlarında kent konseyi ofisi ve Güzide kafe ve restoran yer alacak” ifadelerini kullandı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’nın da çalışmalarından ve hizmetlerinden ötürü kutladığı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasının ardından vatandaşların sorularını da cevaplandırdı.



















