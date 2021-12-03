GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz H. Halil Mahallesini Dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mahalle Meclisi toplantıları kapsamında Hacı Halil Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Büyükgöz H. Halil Mahallesini Dinledi

03 Aralık 2021 Cuma 09:23


 

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına devam ediyor. Hacı Halil Mahallesi’nde düzenlenen Halk Meclisi toplantısına Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Mahalle Başkanı Nevzat Güngör, Mahalle Muhtarı İrfan Malkoç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı. Temel belediyecilik yatırımları ve hizmetlere ilişkin kalem kalem bilgi vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Mahalle meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Merkez mahallesi olması hasebiyle bir nevi ticaretin de merkezi konumunda mahallemiz. Gönül belediyeciliği anlayışımız çerçevesinde hayatı kolaylaştıracak hizmetleri siz değerli hemşerilerimize bir yandan sunarken diğer taraftan da uzun zamandan beri çözülemeyen sorunları çözmek bizim asli hedefimiz.

MAHALLEYE YENİ TESİS VE YATIRIMLAR

Hacı Halil Mahallemiz özelinde sembolleşmiş birkaç noktadan bahsetmek isterim. Çoban Mustafa Paşa Camii’nin yanındaki arsa yıllardır kamulaştırılamamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu sorunu ortadan kaldırarak tapusunu Gebze Belediyemize kazandırdık. Emeği geçen tüm taraflara ve maliklere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hemen yanı başımızdaki eski adliye binamızdaki yenileme çalışmaları yakın zamanda tamamlanarak gençlik merkezi olarak hizmete girmiş olacak. Mahalle sınırlarımız içinde bulunan eski öğretmen evinin olduğu bölgeye bir sosyal tesisi Gebze Belediyesi olarak kazandıracağız. Bu sosyal tesisin birer katlarında kent konseyi ofisi ve Güzide kafe ve restoran yer alacak” ifadelerini kullandı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’nın da çalışmalarından ve hizmetlerinden ötürü kutladığı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasının ardından vatandaşların sorularını da cevaplandırdı.  










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’te Sanat Var KO-MEK’te Sanat Var
Cemil Meriç’te ABA Eğitimi Cemil Meriç’te ABA Eğitimi
Okuluna Görme Engelli Yolu Yapılan Fatih kardeşimiz Artık Çok Mutlu Okuluna Görme Engelli Yolu Yapılan Fatih kardeşimiz...
Gebze’de Yılın Son Meclisi Tamamlandı Gebze’de Yılın Son Meclisi Tamamlandı
Kirazpınar Tamam, Sıra Tembelova’da Kirazpınar Tamam, Sıra Tembelova’da
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

KO-MEK’te Sanat Var
Kocaeli’nde müzik ve gösteri sanatları KO-MEK ile hayat buldu

Haberi Oku