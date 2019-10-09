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Başkan Büyükgöz Halk Buluşmalarını aralıksız sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta olduğu gibi Gebzeli hemşerileri ile bir araya geldiği Halk Buluşmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başkan Büyükgöz Halk Buluşmalarını aralıksız sürdürüyor

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:39

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta olduğu gibi Gebzeli hemşerileri ile bir araya geldiği Halk Buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşın Başkanla birebir görüşme imkanı bulduğu, sorun ve önerilerini ilettiği Halk Buluşmasında Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

MAHALLE MECLİSLERİMİZE BEKLİYORUZ

Vatandaşın derdiyle dertleneceğini, makamın sahibinin her zaman vatandaş olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Halk Meclislerimiz aralıksız sürecek bunun yanı sıra bu hafta sonu Mahalle Meclislerimizle mahalle sakinleri ile bir araya geleceğiz. 11 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde, 12 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Yenikent Sosyal Hizmetler Binasında, 13 Ekim Pazar günü saat 16.30’da Kirazapınar İlköğretim Okulunda Mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm mahalle sakinlerimizi Mahalle Meclislerimize davet ediyorum” dedi.

 

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