Başkan Büyükgöz Halk Buluşması’nda Dinliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Buluşmasına devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren makam ve gönül kapılarını ardına kadar Gebzeli hemşerilerine açan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, her hafta salı günü düzenlenen Halk Buluşmasında vatandaşların talep, isteklerini alıyor, sorunlarını dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, çözüm için ilgili birim müdürlerine anında talimat veriyor. “Belediyenin ve hizmetlerin gerçek sahipleri” dediği Gebzeli hemşerileri en kaliteli hizmeti sunmanın asıl gayeleri olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Her fırsatta Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya önem veriyoruz. Mahalle ziyaretlerimizin yanı sıra Halk Buluşması günlerinde de değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hasbihal ediyoruz hem de taleplerine birlikte çözüm arıyor, taleplerini ivedilikle yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.



















