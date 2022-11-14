Başkan Büyükgöz Halk Meclisini Arapçeşme’de Topladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Meclislerine ara vermeden devam ediyor. Arapçeşme Mahallesi Halk Meclisi toplantısına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz, AK Parti Mahalle teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Her hafta bir mahalleye ekibiyle birlikte konuk olan Başkan Büyükgöz; belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin bilgi veriyor, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini ilk elden dinliyor. Arapçeşme Mahallesi sakinleriyle Halk Meclisinde bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan belediyecilik hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Belediye hizmetlerinin ve projelerin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirildiğini vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gönül Belediyeciliği anlayışımızın temelinde istişare var. Mahallelerimizi ve ilçemizi güzelleştirmek adına yeni hizmetleri sizlere sorarak, danışarak ve fikir birliğine vararak uygulamaya koyuyoruz. Katılımınızdan ötürü siz kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi. Arapçeşme Mahallesi Halk Meclisi toplantısı, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.



















