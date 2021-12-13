GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Halk Meclislerine Kırsal Mahallelerde Devam Ediyor

Mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına kırsal mahallelerde devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu; Tepemanayırı, Ahatlı, Hatipler, Elbizli, Duraklı, Kargalı ve Yağcılar sakinlerine konuk oldu

Başkan Büyükgöz Halk Meclislerine Kırsal Mahallelerde Devam Ediyor

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:25


 

 

Başkan Büyükgöz, Gebze’nin kırsal mahallelerine çıkarma yaptı. Mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu kırsal mahallelerine konuk oldu. Cumartesi günü Tepemanayırı, Ahatlı, Hatipler; Pazar günü ise Elbizli, Duraklı, Kargalı ve Yağcılar mahallelerine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde yapılan hizmetler, devam eden çalışmalar ve projelere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

HİZMET VE PROJELERİ ANLATTI

Belediye başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Mehmet Dinç, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Remzi Şeker’in yanı sıra birim müdürleri ve muhtarların da hazır bulunduğu kırsal mahallelerdeki Halk Meclislerinde vatandaşların sorularını da cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞUYULANDIRMA 2022 YILINDA BİTECEK

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “2021 yılı içerisinde doğalgazı olmayan hiçbir kırsal mahalle kalmadı hamdolsun. 35 senedir tapu sorunu olan merkez mahallelerimiz Hürriyet ve Yavuz Selim’de tapularını verdik. Bu iki mahallemizde de doğalgaz sorununu hızla çözdük. Şuyulandırma ve imar uygulamalarını hızla devam ettiğimiz kırsal mahallelerimizde bu çalışmalarımızı da inşallah 2022 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız.

GEBZE’MİZİN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ

Hep birlikte kardeşçe yaşadığımız Gebze’mizin kültürünü yaşatmalı ve gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bunun için ilçe merkezine bir kent müzesi kuracağız. Belediyemizin sosyal tesisleri olan Güzide Sosyal tesislerimizde Gebze mutfak sanatları merkezi kuracağız. Orada daima Gebze’nin yöresel yemekleri pişirilerek vatandaşlarımıza sunulacak. Önümüzdeki günlerde de köyler arası mancarlı pide yarışması yapacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz hizmet sunumunun ardından kırsal mahallelerin sakinlerinin sorularını da cevaplandırdı. 























Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kitap Kahve Projesi Başladı Kitap Kahve Projesi Başladı
Kent Konut’ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat! Kent Konut’ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat!
Temaslı Veya Pozitif Öğrenciler Konaklama Merkezinde Misafir Ediliyor Temaslı Veya Pozitif Öğrenciler Konaklama Merkezinde...
Halk İlgi Göstermedi Halk İlgi Göstermedi
Spor Kenti Kocaeli’nin Sahaları Gece Maçlarına Da Hazır Spor Kenti Kocaeli’nin Sahaları Gece Maçlarına...
GEBZE BELEDİYESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDE İMZALAR ATILDI GEBZE BELEDİYESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDE...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kitap Kahve Projesi Başladı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye iki adet kitap kahve kazandırıyor. Çayırova Belediye...

Haberi Oku