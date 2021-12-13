Başkan Büyükgöz Halk Meclislerine Kırsal Mahallelerde Devam Ediyor

Mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına kırsal mahallelerde devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu; Tepemanayırı, Ahatlı, Hatipler, Elbizli, Duraklı, Kargalı ve Yağcılar sakinlerine konuk oldu









Başkan Büyükgöz, Gebze’nin kırsal mahallelerine çıkarma yaptı. Mahallelerde Halk Meclisi toplantılarına ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu kırsal mahallelerine konuk oldu. Cumartesi günü Tepemanayırı, Ahatlı, Hatipler; Pazar günü ise Elbizli, Duraklı, Kargalı ve Yağcılar mahallelerine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde yapılan hizmetler, devam eden çalışmalar ve projelere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

HİZMET VE PROJELERİ ANLATTI

Belediye başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Mehmet Dinç, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Remzi Şeker’in yanı sıra birim müdürleri ve muhtarların da hazır bulunduğu kırsal mahallelerdeki Halk Meclislerinde vatandaşların sorularını da cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞUYULANDIRMA 2022 YILINDA BİTECEK

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “2021 yılı içerisinde doğalgazı olmayan hiçbir kırsal mahalle kalmadı hamdolsun. 35 senedir tapu sorunu olan merkez mahallelerimiz Hürriyet ve Yavuz Selim’de tapularını verdik. Bu iki mahallemizde de doğalgaz sorununu hızla çözdük. Şuyulandırma ve imar uygulamalarını hızla devam ettiğimiz kırsal mahallelerimizde bu çalışmalarımızı da inşallah 2022 yılı sonuna kadar tamamlamış olacağız.

GEBZE’MİZİN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ

Hep birlikte kardeşçe yaşadığımız Gebze’mizin kültürünü yaşatmalı ve gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bunun için ilçe merkezine bir kent müzesi kuracağız. Belediyemizin sosyal tesisleri olan Güzide Sosyal tesislerimizde Gebze mutfak sanatları merkezi kuracağız. Orada daima Gebze’nin yöresel yemekleri pişirilerek vatandaşlarımıza sunulacak. Önümüzdeki günlerde de köyler arası mancarlı pide yarışması yapacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz hizmet sunumunun ardından kırsal mahallelerin sakinlerinin sorularını da cevaplandırdı.











































