GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Hürriyet’te Doğalgaz Denetiminde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle doğalgaz çalışmalarının başladığı Hürriyet Mahallesindeki doğalgaz altyapı imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı

Başkan Büyükgöz Hürriyet'te Doğalgaz Denetiminde

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:33

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle doğalgaz çalışmalarının başladığı Hürriyet Mahallesindeki doğalgaz altyapı imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Saha çalışmalarını yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, PALGAZ yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükgöz, hafta sonu çalışmaları yerinde incelerken mahalle sakinleri ve esnaflarla da sohbet etti.

BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİRİN

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada bu yıl için doğalgaz verilecek olan cadde ve sokaklarda yaşayan vatandaşların doğalgaz için PAGAZ’a başvuruda bulunmalarını istedi. Başkan Büyükgöz, “PALGAZ burada büyük ve maliyetli bir alt yapı çalışması yapıyor. Bu sebeple de talebin karşılanması gerekli. Bu sebeple vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde başvuruda bulunmalarını istiyoruz. Böylelikle çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Doğalgaz çalışmalarımızın Hürriyet, Yavuz Selim ve Ulus mahallemizin bir kısmına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Cevapla
Bjk 2 gün önce

Pelitli ilk köy dogalgaz hala gelmedi sanayi yolu berbat

Diğer İlgili Haberler
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun
Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi
Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor! Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!
Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu
Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı dosya Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku