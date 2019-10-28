Başkan Büyükgöz Hürriyet’te Doğalgaz Denetiminde

BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİRİN
Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada bu yıl için doğalgaz verilecek olan cadde ve sokaklarda yaşayan vatandaşların doğalgaz için PAGAZ’a başvuruda bulunmalarını istedi. Başkan Büyükgöz, “PALGAZ burada büyük ve maliyetli bir alt yapı çalışması yapıyor. Bu sebeple de talebin karşılanması gerekli. Bu sebeple vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde başvuruda bulunmalarını istiyoruz. Böylelikle çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Doğalgaz çalışmalarımızın Hürriyet, Yavuz Selim ve Ulus mahallemizin bir kısmına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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