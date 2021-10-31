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Başkan Büyükgöz Kadıllı’da

Mahalle ziyaretleri kapsamında hafta sonu Kadıllı’ya giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hem mahalle sakinleriyle çalışmalara ilişkin hasbihal etti hem de 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan’a evinde misafir oldu

Başkan Büyükgöz Kadıllı'da

31 Ekim 2021 Pazar 16:05

 


Başkan Büyükgöz Kadıllı’da. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle gezilerine hafta sonu da devam ediyor. Gebze’nin mahallelerini, ara vermeden ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hem bölgedeki belediyecilik çalışmalarını denetliyor hem de vatandaşların taleplerini ve önerilerini ilk elden dinliyor. Ziyaretler kapsamında Pazar günü Kadıllı’ya giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinleriyle çalışmalar ve belediyecilik hizmetleri konularında hasbial etti. Belediye başkan yardımcısı Remzi Şeker ve birim müdürleriyle Kadıllı Mahallesi’ne giden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinden 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan’ı da evinde ziyaret etti. 15 Temmuz’da İstanbul’da gazi olan Kadıllı Mahallesi sakini Üzeyir Civan’a evinde misafir olan Başkan Büyükgöz, “Bu ziyaret vesilesiyle kahraman gazilerimizi minnetle, aziz şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum” dedi. 














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