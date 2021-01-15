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Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız”

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü heyecanla beklenen kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemleri aldı.

Başkan Büyükgöz; 'Kar yağışına hazırız”

15 Ocak 2021 Cuma 15:00

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü heyecanla beklenen kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemleri aldı. Tüm ekipleriyle kar yağışına hazır olan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olası bir kar yağışında 5 adet tuzlama aracı,4 adet grayder, 4 adet kazıcı, 16 adet JBC, 38 pick-Up, 20 kamyon ve 360 personeliyle müdahale edecek.

BİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Fen İşleri personeliyle bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde daha yoğun olarak beklenen kar yağışında herhangi bir aksilik çıkmaması ve vatandaşın mağdur olmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Arkadaşlar hepimize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gebzeli hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet ederek bu kar yağışının sadece eğlenceli yanını yaşamalarını sağlamalıyız. Biz görevimizin başında olacak ve nöbet tutacağız. Gebzeli hemşerilerimizden ricam herhangi bir olumsuzluk durumunda bizlere bilgi vermeleri olacak. Bizlerde bu bilgiler doğrultusunda olası olumsuzlukların yaşanmaması için çalışacağız. Kar yağışına karşı tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve hazırız” dedi. 











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