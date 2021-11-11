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Başkan Büyükgöz Muhtarları Ağırladı

Başkan’dan muhtarlara: ‘gündem hizmet ve yatırım’ sunumu Gebze merkez ve kırsal yerleşim mahallelerinin muhtarlarını toplantıda ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye hizmetleri ve projelere ilişkin sunum da gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz Muhtarları Ağırladı

11 Kasım 2021 Perşembe 09:43

 Gebze merkez ve kırsal yerleşim mahallelerinin muhtarlarını toplantıda ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye hizmetleri ve projelere ilişkin sunum da gerçekleştirdi.

 

Başkan Büyükgöz’den mahalle muhtarlarına ‘gündem hizmet ve yatırım’ sunumu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Gebze merkez ve kırsal yerleşim mahallelerinin muhtarlarını toplantıda ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye hizmetleri ve projelere ilişkin sunum da gerçekleştirdi. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yemek ikramının ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz muhtarlara, hazırlanan slayt gösteri eşliğinde mahallelere kazandırılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra ilçe genelinde yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükgöz yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz.

SORULAR VE TALEPLER

Onlarla birlikte mahallelerimize en doğru, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkanı buluyoruz. Şehrimizin gelişimine sizlerle birlikte katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da hizmetlerimizi birlikte planlayarak ve koordine ederek değerli Gebzeli hemşerilerimize sunmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılımınızdan ötürü sizlere teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı. Sohbet havasında geçen toplantıda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle muhtarlarının sorularını cevaplandırdı, taleplerini dinledi. Toplantıda belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, Mehmet Dinç, Dursun Ali Arslan ve Remzi Şeker, birim müdürleri de hazır bulundu. 








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