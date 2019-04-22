Başkan Büyükgöz Muhtarlarla Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin muhtarları ile bir araya geldi. Gebze Belediye binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle muhtarları ile tek tek tanıştı. Yeni dönemin hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Başkan Büyükgöz, “Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere “Uç Beylerim” diyor. İnşallah uç beyleri olarak yeni dönemde Gebze’mize mahallerimize güzel hizmetler yapmak, verimli çalışmak temel hedefimiz olacak. Toplumun bizden beklentileri var, yapılmasını istediği hizmetler var. Bizler de bunları iyi analiz ederek öncelikli hayati konuları ele alarak elimizden geleni yapacağız.









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