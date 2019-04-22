banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Muhtarlarla Buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin muhtarları ile bir araya geldi, taleplerini dinledi önerilerini aldı.

Başkan Büyükgöz Muhtarlarla Buluştu

22 Nisan 2019 Pazartesi 14:19


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin muhtarları ile bir araya geldi. Gebze Belediye binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle muhtarları ile tek tek tanıştı. Yeni dönemin hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Başkan Büyükgöz, “Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere “Uç Beylerim” diyor. İnşallah uç beyleri olarak yeni dönemde Gebze’mize mahallerimize güzel hizmetler yapmak, verimli çalışmak temel hedefimiz olacak. Toplumun bizden beklentileri var, yapılmasını istediği hizmetler var. Bizler de bunları iyi analiz ederek öncelikli hayati konuları ele alarak elimizden geleni yapacağız.



ORTAK PAYDAMIZ GEBZE

Seçim süreci geçirdik bu dönemde çalışmalar yaptık ve demokrasinin bir sonucu olarak bir aday seçildi. Ortak paydamız Gebze. Gebze’yi geleceğe, çocuklarımıza bırakacağımız bu kenti en üst düzeyde yaşanabilir bir kent olması, yaşam standartlarının yüksek olduğu, insanların mutlu oldukları bir şehir olması temel arzumuzdur” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra muhtarları tek tek dinleyerek mahalleri hakkında taleplerini aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Mesajı Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Mesajı
Seyir halindeki otomobil yandı Seyir halindeki otomobil yandı
Başkan Büyükakın’dan 23 Nisan Mesajı Başkan Büyükakın’dan 23 Nisan Mesajı
Büyükgöz'den Osman Hamdi Bey’de İnceleme Büyükgöz'den Osman Hamdi Bey’de İnceleme
TÜMSİAD Gebze’den 23 Nisan Mesajı TÜMSİAD Gebze’den 23 Nisan Mesajı
4. Geleneksel Uçurtma Şenliği 4. Geleneksel Uçurtma Şenliği
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir...

Haberi Oku