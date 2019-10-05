Başkan Büyükgöz onları unutmadı

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün düzenlediği programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan katıldı.

YAŞAM HAKLARINA SAYGI DUYUN

Programda konuşan Başkan Büyükgöz, “ Doğanın bir dengesi vardır ve bu dengeyi korumak biz insanların görevi. Allah insanları yarattığı gibi bizlerle birlikte yaşamaları için binlerce hayvan türünü de yaratmış ve onlar benim sesiz kullarım demiştir. Bu sebeple biz insanlara düşen görev, onların da yaşam haklarına saygı duymak. Hayvanların insanlardan beklediği tek şey bir kap yemek, su ve sevgi. Bunu onlara çok görmememiz lazım. Onların yaşam alanlarını daralttık ve onlar bizlere muhtaçlar. Bu dünya sadece biz insanlar için yaratılmadı, bunu unutmamak gerekir.

HAYVANLARI SEVİN VE KORUYUN

Biz Gebze Belediyesi olarak sokak hayvanlarını koruyor, onların yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz her gün sokak hayvanlarımız için belirlenen besleme noktalarında besleme yapıyor, tedavi gereken hayvanların tedavisini gerçekleştiriyor. Geleceğimiz olan siz çocuklarımızdan hayvanları çok sevmenizi ve onlara iyi davranmanızı istiyorum. Sevginiz hayvanlardan eksik etmeyin” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından okula getirilen yavru köpekleri öğrencilerle birlikte sevdi.