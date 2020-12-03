Başkan Büyükgöz Özel Çocuklarla Buluştu

Başkan Büyükgöz, özel çocuklarla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle Gaziler Dağı Atlı Binicilik Merkezi’nde düzenlenen programa ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükgöz özel çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Çocukların ata bindiği ve gönüllerince vakit geçirdiği programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu güzel evlatlar bize Allah’ın emaneti. Biz de bu emanet en iyi şekilde sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapmak için çaba göstereceğiz.



ENGELLİ PARKI KAZANDIRACAĞIZ

Şuanda bulunduğumuz tesisimizde atla rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor. Seçim beyannamemizde yer alan engelli parkımızı Gebze’mize kazandırmak için çalışmamızı yapacağız. Pandemi şartları nedeniyle biraz gecikse de kapsamlı parkımızı ilçemize kazandıracağız. Programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun” dedi. Başkan Büyükgöz, özel çocuklara hediyeler takdim etti. Programa Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları Ali Kaya, Yusuf Burkut, Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve aileler katıldı.