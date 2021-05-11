Başkan Büyükgöz Pazar Alanında

Başkan Büyükgöz, Cuma pazarının meyve-sebze kısmının kurulacağı katlı otoparkta devam eden çalışmaları inceledi. Kızılay Caddesi üzerinde bulunan katlı otoparkın zemin katında haftanın belirli günlerinde kurulacak Pazar alanında devam eden tezgah kurulum alanları ve ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Kıymetli Gebzeli hemşerilerim, daha öncede açıkladığımız gibi Gebze’mizin merkezinde bulunan katlı otoparkta, eski Cuma pazarının muadili olacak yeni bir pazar alanı oluşturuyoruz. Haftanın bir yada iki günü sizlerin hizmetinde olacak. Çalışmaların hızla devam ettiği Pazar alanımızda haftanın bir günü sadece, Gebze’mizin köylerinde yetişen meyve ve sebzelerin satışı yapılacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

















