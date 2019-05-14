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Başkan Büyükgöz Projeleri İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Adem Yavuz, Mevlana kapalı pazaryerleri, Ulus Semt Polikliniği ve Kirazpınar’da bulunan Atık Toplama Merkezi’nde incelmelerde bulundu.

Başkan Büyükgöz Projeleri İnceledi

14 Mayıs 2019 Salı 09:38

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Adem Yavuz, Mevlana kapalı pazaryerleri, Ulus Semt Polikliniği ve Kirazpınar’da bulunan Atık Toplama Merkezi’nde incelmelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcısı Selamet Güner ve Gebze Pazarcılar Oda Başkanı Ziyaettin Erat eşlik etti. İlk olarak kapalı pazar alanlarında incelemelerde bulunun Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat’tan pazarcıların taleplerini aldı. Başkan Büyükgöz kapalı pazar yerlerinin en iyi şekilde kullanılması hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın en iyi şekilde istifade etmesi için düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

SIFIR ATIK PROJESİ

Başkan Büyükgöz daha sonra Ulus Mahallesi’nde bulunan semt polikliniğinde incelmelerde bulundu. Bölgeye hizmet edecek olan polikliniğin Gebze’ye ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükgöz incelemelerini, Kirazpınar Mahallesinde bulunun Atık Toplama Merkezini inceleyerek tamamladı. Sıfır atık projesinin önemine değinen Başkan Büyükgöz, “Atık toplama merkezimiz sayesinde atıklarımız geri dönüşüme kazandırılıyor. Ekonomik katkısının yanı sıra doğayı da korumuş oluyoruz. Bu anlamda sıfır atık projesine belediye olarak önem veriyoruz” dedi.

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