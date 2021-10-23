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Başkan Büyükgöz Sahada Denetim Turunda

Gebze Belediyesi’nin icracı müdürlükleri tarafından sürdürülen çalışmaları sahada yakından takip eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesaisine hafta sonu da devam ediyor.

Başkan Büyükgöz Sahada Denetim Turunda

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:26


 

Başkan Büyükgöz’ün hafta sonu mesaisi.  Gebze Belediyesi’nin icracı müdürlükleri tarafından sürdürülen çalışmaları sahada yakından takip eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesaisine hafta sonu da devam ediyor. Sahada denetim turuna çıkan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilk durağı, Pelitli Mahallesi’nde yapılacak olan hayvan barınağı ve bakım rehabilitasyon merkezi inşaat alanı oldu. Patili dostlarımıza sağlık ve barınma hizmetinin sunulacağı merkezin devam eden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Büyükgöz daha sonra aynı mahallede 4475 sokakta fen işleri ekiplerinin sürdürdüğü imar yolu açma çalışmalarını da denetledi. 1950 ve 1950-1 sokaklarda fen işleri ekiplerinin asfalt öncesi pmt serimi trimer kazısı çalışmalarının yanı sıra Gaziler Mahallesi Şehit Özcan Demirci caddesi üzerindeki kaldırım çalışmalarını da denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; yağışlı havaların başlamadan kentin dört bir yanında bakım, onarım, asfalt serimi, kaldırım ve yol çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. 

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