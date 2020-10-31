Başkan Büyükgöz Sahada Esnafları Ziyaret Etti

Meydana gelen sağanak yağışta meydana gelen su taşkınlarından etkilenen esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçmiş olsun temennilerini ileterek, “Tüm imkanlarımızla Gebzeli hemşerilerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak iletmek isterim” dedi

Başkan Büyükgöz, mevsim normallerinin üstünde meydana gelen kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen taşkından olumsuz etkilenen esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Meteorolojinin verdiği kuvvetli yağış uyarısının ardından belediyenin ilgili birimlerinin olası su taşkınlarına müdahale için hazır olmaları talimatını veren Başkan Büyükgöz, yağış sonrası yapılan çalışmaları da yakından takip etti. Yoğun yağışın getirdiği su taşkınından olumsuz etkilenen esnafları dükkanlarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, “Büyükşehir belediyemizle birlikte Gebze Belediyesi olarak ekiplerimiz, yoğun yağışın başladığı andan itibaren, sorun yaşanan yerlerde müdahale ederek olumsuzlukları en aza indirmek için canla başla çalışıyor.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Mevsim normallerinin üstünde meydana gelen yağış neticesinde yaşanan su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza, esnaflarımıza geçmiş olsun temennilerimizi; bütün imkanlarımızla Gebzeli hemşerilerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, iletmek isterim. Rabbim bizleri daha beterinden muhafaza eylesin inşallah” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden esnaflar da başkana teşekkür ederek taleplerini kendisine iletti.













