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Başkan Büyükgöz Şehit Ailelerini Unutmadı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Şehitler Haftası münasebetiyle, Gebzeli şehitlerimizin ailelerini telefonla arayarak hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Başkan Büyükgöz Şehit Ailelerini Unutmadı

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:15

 Başkan Büyükgöz, Gebze’nin kahramanlarını unutmuyor.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Şehitler Haftası münasebetiyle, Gebzeli şehitlerimizin ailelerini telefonla aradı. Şehit ailelerinin hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını da soran Başkan Büyükgöz, “Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, aziz şehitlerimizin bizlere yadigarı olan sizleri telefonla da olsa arayarak halinizi hatırınızı sormak istedim. Vatanı uğruna hainlerle, teröristlerle kahramanca çarpışırken şehitlik mertebesine ulaşan kıymetli evlatlarımızın, kardeşlerimizin bizlere yadigarı, emaneti olan sizlerin her zaman yanındayız. Virüs musibetini ülkece alt ettiğimizde daha nice program ve buluşmalarda bir araya gelerek hasret gidereceğiz inşallah. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah’a emanet olun sağlıcakla kalın” dedi. 

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