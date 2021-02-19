Başkan Büyükgöz Sokak Hayvanlarını Besledi

Gebze’nin kırsal mahallerinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yol kenarında bekleyen köpekleri görünce aracını durdurdu, mama vererek onları sevdi. Acıkmış olan köpeklerin karnını doyurduktan sonra bir süre köpekleri seven Başkan Büyükgöz, bu soğuk havalarda özellikle sokak hayvanlarına karşı vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi.

ONLAR BİZE ALLAH’IN EMANETİ

Başkan Büyükgöz,” Hayvanlar bizlere Allah’ın bir emaneti. Onlar Rabbimizin dilsiz kulları. Onlar birer can ve duyguları olan hassas varlıklar. Sokakta yaşayan bir köpek ne ister, karnının doymasını ve insanlar tarafından sevilmeyi ister. Hayvanla da ki sevgi karşılıksız sevgidir ve saf sevgidir. Bir lokma ekmek verdiğiniz hayvan size minnet duyar. Asla nankörlük yapmazlar. Onların varlığını kabul etmeli ve yaşam haklarına saygı göstermeliyiz. Sevmeye bilirsin ama ona şiddet uygulayamazsın. Onun hakkını gasp edemezsin. Dili yok şikayet edemiyor diye hakkını yiyemezsin. Unutmamak gerekir ki bu dünyadan sonra asıl dünya var. İşte o gün o hayvan senden hakkını isteyecektir.

HER GÜN BESLEME YAPIYORUZ

Biz Gebze Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sürekli olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz belirli noktalarda besleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hasta ya da yaralı olanların tedavileri yapılıyor. Sadece kurum olarak değil insan olarak bu hayvanlara karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım ve özellikle yiyecek bulmakta zorlandıkları bu karlı havalarda onları unutmayalım” ifadelerini kullandı.

























