Başkan Büyükgöz Talimat Verdi

Her Şey Daha Yeşil Bir Gebze İçin

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler daha yeşil bir Gebze için 2020 yılında; 18 yeni parkın yanı sıra 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 8 adet yeni spor (fitness) aletleri kurulumu gerçekleştirdi

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil bir Gebze için 2020 yılını da hizmet dolu geçirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda teyakkuza geçen park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler; bir yandan ilçede parklara yenilerini eklerken bir yandan da peyzaj düzenlemeleri ve çiçek dikim çalışmalarına hız verdi.

PARKLARA SPOR SAHALARI

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocukların güven içerisinde oyunlar oynayabileceği 18 yeni park, mevcut parkların içerisine de 9 sahası kazandırdı. Park ve bahçeler müdürlüğü tarafından 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 8 adet yeni spor (fitness) aletleri kurulumu gerçekleştirildi.





















