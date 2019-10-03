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Başkan Büyükgöz Trafik Denetiminde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yaya geçidi kontrollerinde Gebze Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlere eşlik etti. Başkan Büyükgöz sürücülerden, yayalara öncelik vermelerini rica etti.

Başkan Büyükgöz Trafik Denetiminde

03 Ekim 2019 Perşembe 10:42

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yaya geçidi kontrollerinde Gebze Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlere eşlik etti. Başkan Büyükgöz sürücülerden yayalara öncelik vermelerini istedi.  2019 yılı, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilerek “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla ülke genelinde yaya öncelikli trafik kampanyası başlatılmıştı.

TRAFİK HAYATTIR

Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollere katılan Başkan Büyükgöz, “Trafik hayattır. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Özellikle sürücülerin yayalar söz konusu olduğunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yaya geçitlerinde öncelik yayaların ve bunu sürücülerin artık alışkanlık haline getirmesi gerekli. Bu konuda sürücülerimiz bilinçlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’e yaya geçidi kontrolleri sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Başkan Yardımcıları Sedat Çelik ve Selamet Güner de eşlik etti. Sürücülerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşürler verdi. Hayırlı yolculuklar diledi.

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