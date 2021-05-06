Başkan Büyükgöz UCLG-MEWA Toplantısına Katıldı





Başkan Büyükgöz, çevrimiçi gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Birliğin İstanbul Fatih’te bulunan merkezinde Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla çevrimiçi gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına iştirak eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve yönetim kurulu üyeleri;

22 Ekim 2020-05 Mayıs 2021 Dönemi UCLG-MEWA Faaliyet Raporu’nun sunulması, UCLG-MEWA Denetim Kurulu / Mali Yönetim Komitesi raporu, 01.01.2020-31.12.2020 dönemi UCLG-MEWA mali raporu, üyelik hareketlerinin görüşülmesi, üyelik başvurularının değerlendirilmesi, üyelikten ayrılma talepleri, 2021 yılı Faaliyet Programı’nın sunulması, komitelerin görev tanım belgesinin görüşülmesi, komite faaliyet raporlarının sunulması, görüşülmesi, UCLG-MEWA toplantılarına ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi konularını görüşerek karara bağladı. Birlik merkezinde UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile de bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii’ni de ziyaret etti. İkindi namazını Ayasofya-i Kebir Camii’nde eda eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gebzeli hemşerilerinin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan bayramlarını tebrik etti.













