Başkan Büyükgöz, Vatandaşı Halk Buluşmasında Dinliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Buluşmalarında Gebzeli hemşerileriyle bir araya geliyor. Gebze’de Halk Buluşmalarının günü değişti. Daha önceden her hafta çarşamba günleri hemşerilerini Halk Buluşmasında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini artık her hafta salı günleri dinliyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nin fuaye alanında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, kendisine iletilen talep, istek, görüş, öneri ve şikayetleri dinliyor. İlgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Halk Buluşmasında kendisine iletilen talebe göre gerekli talimatı ilgilisine veren Başkan Büyükgöz; sorunların çözümü ve taleplerin hızla yerine getirilmesini sağlıyor.

















