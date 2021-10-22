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Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Muallimköy Sakinlerini Dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler beraberindeki heyetle birlikte Muallimköy’de Cuma namazı sonrası mahalle sakinleriyle hasbihal etti

Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Muallimköy Sakinlerini Dinledi

22 Ekim 2021 Cuma 15:57

 

Başkan Büyükgöz Muallimköy’de… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile birlikte Muallimköy’de vatandaşlarla hasbihal etti. Cuma namazını Muallimköy Camii’nde vatandaşlarla birlikte eda eden Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Cumalarını tebrik ettiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi. 


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