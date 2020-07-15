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Başkan Büyükgöz ve protokolden şehitlik ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Gebze şehitliğini ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz ve protokolden şehitlik ziyareti

15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:41

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünden şehitlik ziyareti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Gebze şehitliğini ziyaret etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Garnizon Komutanı Yarbay Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, GTO Başkanı Nail Çiler, GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Arslan, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit aileleri ve yakınları şehitlik ziyaretinde hazır bulundu. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Başkan Büyükgöz, “Milletimizin hainlere karşı yazdığı 15 Temmuz destanının yıldönümünde şehitlerimizi anmak için Gebze şehitliğini ziyaret ettik. Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet, bizlere emaneti olan ailelerine de sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.  










AA
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