banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz; Verilen Hizmetleri Sahada Denetleri

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk andan itibaren Gebzelilerin sıkıntı yaşamaması için tüm tedbirleri alan Başkan Büyükgöz, devam eden çalışmaları sahada denetledi. Vatandaşların evlerine erzak kolilerini teslim eden Başkan Büyükgöz, hemşerilerine sokağa çıkma yasağına riayet etmelerinden ve sağduyularından ötürü de teşekkür etti.

Başkan Büyükgöz; Verilen Hizmetleri Sahada Denetleri

12 Nisan 2020 Pazar 17:00

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının sürdüğü hafta sonu, ilçede belediye tarafından verilen hizmetleri sahada yakından takip ederek denetliyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gece yarısı yaptığı toplantıda ilçede vatandaşlara verilecek hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerin yaptığı çalışmaları sahada yakından takip ediyor.

VATANDAŞIN EVİNE ERZAK DESTEĞİ

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu, gelen vatandaş taleplerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alan Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine gıda erzak kolilerini adreslerine götürerek teslim etti. İhtiyaçlarının kısa sürede kendilerine ulaştırılmasından ötürü memnun olan vatandaşlar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Vatandaşlara başka bir istek ve taleplerinin olup olmadığını da soran Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine sokağa çıkma yasağına riayet etmelerinden ve sağduyularından ötürü de teşekkür etti.

SOKAKTAKİ CANLARI BESLEDİ

Sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev başında olan polis, jandarma ve sahadaki tüm kamu çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca; ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, merkezi yerlerde ve tüm cadde ve sokaklarda veteriner ve temizlik işleri müdürlükleri ekipleri tarafından sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da denetledi. Başkan Büyükgöz, veteriner işleri tarafından düzenli olarak mama ve yem takviyesinin yapıldığı sokak hayvanlarını da ekiplerle birlikte elleriyle besledi.

BÜYÜKGÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Sahadaki başta belediye çalışanları olmak üzere görevli tüm kamu çalışanlarına sokağa çıkma yasağı günlerinde gösterdikleri üstün gayretten ötürü de teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Covid 19 virüs salgını karşısında devletimizle el ele vererek milletçe güzel bir birliktelik sağladık. İnanıyorum ki ön görülen sürede bu illetten ülkece kurtulacağız inşallah. Huzur ve sükun içerisinde yasağı evlerinde geçiren tüm Gebzeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir kez daha diyorum ki; siz evde kalın sağlıcakla kalın, Gebze Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla teyakkuz halinde sizlerin her zaman emrindeyiz. Allah’a emanet olun sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.  













Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamaönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanRTEDerslerAsayişSağlıkTicaretMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaItalyaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19Korona
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda, sokak hayvanları unutulmadı Dilovası’nda, sokak hayvanları unutulmadı
İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı...
Kocaeli'de sokak hayvanları unutulmadı Kocaeli'de sokak hayvanları unutulmadı
Kuaför ve berberlerden salgın döneminde kişisel bakım önerileri Kuaför ve berberlerden salgın döneminde kişisel...
İsrail ve Filistin'e tıbbi malzeme gönderilcek İsrail ve Filistin'e tıbbi malzeme gönderilcek
Dilovası’nda sosyal medya seminerine büyük ilgi Dilovası’nda sosyal medya seminerine büyük ilgi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası’nda, sokak hayvanları unutulmadı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından sessiz sokaklarda...

Haberi Oku