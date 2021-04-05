Başkan Büyükgöz Yerel Basınla Buluştu

Yerel basının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen ve belediyecilik hizmetlerine ilişkin paylaşımda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’de bölgemizde vasıflı eleman yetiştirme sorunu var. ‘Maharet Sizden Belgesi Bizden’ eğitim ve istihdam projesini başlatmış olacağız. Başlangıçta 11 bölümde mesleki kurs açacağız” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yerel basının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bugüne kadarki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilecek projelere ilişkin de paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca istihdama yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Belediye bünyesinde kurulan istihdam ofisinin iş arayan ile işveren temsilcilerini buluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Bize başvuran 3 bin 200 kişiden, 2 bin 800’ünü işe yerleştirmişiz.

KURSLAR TATLIKUYU KOMPLEKSİNDE

Hali hazırda da 500-600 talep var. Gebze’de bölgemizde vasıflı eleman yetiştirme sorunu var. Bu çerçevede de Sakarya Üniversitesi’yle protokol imzaladık. ‘Maharet Sizden Belgesi Bizden’ eğitim ve istihdam projesini başlatmış olacağız. Başlangıçta 11 bölümde mesleki kurs açacağız. Tatlıkuyu’da bir yer hazırlandı ve eğitim sonunda bunlara sertifika verilecek” dedi. Gündemde yer alan farklı konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.















