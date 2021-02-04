Başkan Büyükgöz Zabıtaları Topladı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleriyle, düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz zabıtalara hitaben yaptığı selamlama konuşmasında, “Gebze Belediyesi, asıl işi Gebzeli hemşerilerimize hizmet olan büyük bir aile. Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman onların hizmetinde olmaya devam etmektedir. Biz hep beraber başarılı günlere erişmek için gayret göstereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı. Zabıta personelleriyle Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen istişare toplantısında başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu.



















