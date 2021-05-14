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Başkan Büyükgöz ziyaretlerini sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayramın 2. gününde de ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Büyükgöz ilçedeki eczacıları ve Gebze Ziraat Odasını ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü ve Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik etti

Başkan Büyükgöz ziyaretlerini sürdürüyor

14 Mayıs 2021 Cuma 21:31

 Başkan Büyükgöz, bayramda  ziyaretlerini sürdürdü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayramın 2. gününde de ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Büyükgöz, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü vesilesiyle, ilçede bulunan eczaneleri ziyaret etti. Görev başındaki eczacıların Dünya Eczacılık Günü’nü ve Ramazan Bayramlarını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pandemiyle mücadele ettiğimiz şu zorlu günlerde, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan kıymetli eczacılarımıza kolaylıkla diliyorum” dedi. Başkan Büyükgöz’ün eczacıları ziyaretinden sonraki adresi Gebze Ziraat Odası oldu. Odayı ziyaretinde Başkan Büyükgöz’ü Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve yönetimi karşıladı. Başkan Büyükgöz, “Dünya Çiftçiler Günü’nde Gebze Ziraat Odamızı ziyaret ettik. Misafirperverliği için Oda Başkanı Sayın Ayhan Pekşen ve yönetimine teşekkür ediyor, tüm çiftçi kardeşlerimin bu özel gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Oda Başkanı Pekşen de Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. 





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