Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz Daveti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini 15 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan anma programı için 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanına davet etti. 15 Temmuz saat 19.30’da Eski Çarşı’dan başlayacak kortej yürüyüşünün tamamlanacağı kent meydanındaki anma programına tarihçi yazar Ahmet Anapalı’nın yanı sıra 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan da katılacak. Ömer Karaloğlu’nun da vereceği konserle devam edecek program gece geç saatlere kadar sürecek.