Başkan Büyükgöz’den Beylikbağı’na Hizmet Sunumu

Başkan Büyükgöz, muhtarlara hizmetleri anlattı. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan devam ettiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesindeki 7 mahallenin muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Ulus Mahallesi’nde bulunan Kılavuz Gençlik Merkezi’nde düzenlenen istişare ve hizmet sunum toplantısına Beylikbağı bölgesindeki mahallelerin muhtarlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Serkan Kural, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, Beylikbağı Muhtarı Mesut Akbayrak, Hürriyet Muhtarı Ahmet Aslan, Ulus Muhtarı Hüseyin Akın, Mimar Sinan Muhtarı Necati Kütük, Yavuz Selim Muhtarı Şükriye Kavran, Cumhuriyet Muhtarı Sedat Kıldacı, Adem Yavuz Muhtarı Ekrem Usanmaz ve belediye meclis üyeleri katıldı.

FİZİKİ YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ

Hazırlanan slayt eşliğinde mahalle muhtarlarına belediyenin ilgi tüm müdürlüklerinin verdiği hizmet çalışmalara ilişkin kalem kalem bilgilendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Halk buluşmaları ve meclislerini pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik ne yazık ki. Seçimden sonra bütçe ve yapılandırma disiplininin ardından fiziki yatırımlarımızı da aksatmadan çalışmalarımıza devam ettik. Bu yaz fiziki yatırımlarımıza daha hız vereceğiz.

2021’DE 100 MİLYON TL YATIRIM

2021 yılı içerisinde Gebze’mize yaklaşık olarak 100 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Beylikbağı bölgemizde Sarı Cami ve Meydan düzenleme projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerimizde senelerin sorunu olan tapu sorununu ortadan kaldırdık hamd olsun. Bu iki mahallemizde doğalgaz sorunu da hızla ortadan kaldırılacak. İki mahallemizde doğalgaz hattı imalat çalışmaları da hızla devam ediyor. 2021 yılının sonunda bu bölgemizde altyapı ve üst yapı donatı hizmetleriyle, görsel manada değişiklikleri hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz sunumunun ardından mahalle muhtarlarının sorularını cevaplandırdı ve taleplerini dinledi.

ÇAKMAK: HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

Başkan Büyükgöz’ün sunumunun ardından kısa bir selamlama konuşması yapan KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını hasletten iletmek isterim. Büyükşehir olarak Zinnur Başkanımızın her zaman tüm imkanlarımızla arkasında ve destekçisiyiz. Zinnur Bey, Kocaelimizin ve belki de ülkemizin en işini bilen, başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bölgemize güzel hizmetleri hep birlikte kazandıracağız inşallah” ifadelerini kullandı. Başkan Vekili Çakmak’ın ardından AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve MHP İlçe Başkanı Serkan Kural da Başkan Büyükgöz’e sunumundan ve hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.













