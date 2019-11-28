Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu

Başkan Büyükgöz’den esnaf turu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Çarşıda dükkanları bulunan esnaflara konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projelere ilişkin esnafları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, “Ticaret hayatının önemli parçası olan esnaf kardeşlerimizin görüşleri bizler için her zaman değerli. Halk Meclisi, halk günü toplantılarının yanı sıra esnaflarımızla da başlattığımız istişare buluşmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Gebzemizdeki sorunları birlikte çözeceğiz ve kentimizi yine birlikte güzelleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların taleplerini de dinledi.





