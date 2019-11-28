GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

Başkan Büyükgöz'den Çarşıda Esnaf Turu

28 Kasım 2019 Perşembe 11:48

Başkan Büyükgöz’den esnaf turu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Çarşıda dükkanları bulunan esnaflara konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projelere ilişkin esnafları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, “Ticaret hayatının önemli parçası olan esnaf kardeşlerimizin görüşleri bizler için her zaman değerli. Halk Meclisi, halk günü toplantılarının yanı sıra esnaflarımızla da başlattığımız istişare buluşmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Gebzemizdeki sorunları birlikte çözeceğiz ve kentimizi yine birlikte güzelleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların taleplerini de dinledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de D-100 Karayolu her gün temizleniyor Gebze’de D-100 Karayolu her gün temizleniyor
Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi
Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları
Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin...
YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETMEN TEK TEK ZİYARET EDİLDİ YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETMEN TEK TEK ZİYARET EDİLDİ
Çocuklar, İstismara Karşı Bilinçlendiriliyor Çocuklar, İstismara Karşı Bilinçlendiriliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze’de D-100 Karayolu her gün temizleniyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Bölgesindeki D-100 Karayolu, yan yol ve kavşaklarda süpürge araçları...

Haberi Oku