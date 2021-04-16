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Başkan Büyükgöz’den Çevreci Kurumlara Teşekkür Belgesi

Sıfır atık çalışmalarına destek veren Anadolu Sağlık Merkezi ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine teşekkür belgesi takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Her alanda başarı tüm paydaşların katkılarıyla elde edilebiliyor.

Başkan Büyükgöz'den Çevreci Kurumlara Teşekkür Belgesi

16 Nisan 2021 Cuma 15:35

 Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi

 

 

Başkan Büyükgöz’den çevreye duyarlı kurumlara teşekkür belgesi. Uygulamaya koyduğu sıfır atık projesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre ödülü alan Gebze Belediyesi, çevre dostu uygulamalarına devam ediyor. Pazar atıklarından organik gübre üretiminin yapıldığı Kompost Üretim Tesisi ve hacimli atıkların bertaraf edilerek enerji üretildiği İri Hacimli Atık Tesisi başta olmak üzere daha birçok çevreci çalışmaya imzasını atan Gebze Belediyesi tarafından, çevreye duyarlı kurumlara teşekkür belgesi takdim ediliyor.

ÖZEL TEŞEKKÜR

Gebze Belediyesi’nin geri dönüşüm faaliyetlerine sağladığı destek ve katkılarından dolayı Anadolu Sağlık Merkezi ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Başkanlık makamında düzenlenen törene Anadolu Sağlık Merkezi İdari Hizmetler Direktörü Murat Sümer ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel katıldı.

BAŞARI HEPİMİZİN

Kurum yöneticilerine teşekkür belgesi takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevreci hizmetler bütüncül bir şekilde yürütülen hizmetler. Gebze Belediyesi olarak başlattığımız çevreci çalışmalara kurumların ve tüzel kişilerin desteği bizler için çok kıymetli. Her alanda başarı tüm paydaşların katkılarıyla elde edilebiliyor.

DESTEK ÇAĞRISI

Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz Sıfır Atık çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımı ve kurum-kuruluşlarımızı sıfır atık çalışmalarımıza destek vermeye bir kez daha davet ediyorum” dedi.  










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