Başkan Büyükgöz’den Çocuklara Moral Ziyareti

02 Temmuz 2019 Salı 17:43
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den sünnet çocuklarına moral ziyareti. Gebze Belediyesinin düzenlediği Sünnet Şöleni kapsamında Anadolu Sağlık Merkezi’nde sünnet olan çocukları ziyaret eden Başkan Büyükgöz kendilerine moral verdi. Sünnet çocuklarını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek hediyeler verdi. Başkan amcalarını karşılarında gören çocuklar oldukça mutlu olurken hediyeler için kendilerine teşekkür etti. Çocukların aileleri ile sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Onlar bizim her şeyimiz, ne yapıyorsak çocuklarımız için, onların geleceği için yapıyoruz. Allah vatana, millete hayırlı evlatlar eylesin. Allah mürvetlerini görmeyi de nasip etsin” dedi. Başkan Büyükgöz ayrıca tüm sosyal projelerde kendilerine yıl boyunca destek veren Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Toygun Şenüçler’e plaket takdiminde bulundu desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×