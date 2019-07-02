Başkan Büyükgöz’den Çocuklara Moral Ziyareti Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesinin düzenlediği Sünnet Şöleni kapsamında Anadolu Sağlık Merkezi’nde sünnet olan çocukları ziyaret etti. Sünnet olan çocukları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, kendilerine moral verdi.

02 Temmuz 2019 Salı 17:43