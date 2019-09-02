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Başkan Büyükgöz’den çocuklara okul hediyesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına sayılı günler kala, öksüz ve yetim çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti.

Başkan Büyükgöz'den çocuklara okul hediyesi

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:27

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına sayılı günler kala öksüz ve yetim çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti. Öksüz ve yetim çocuklara hediyelerin takdim edildiği programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, İlçe Milli  Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye meclis üyeleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan Başkan Büyükgöz’e eğitime verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

ÇOCUKLARIMIZ YARINLARIMIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “ Siz değerli evlatlarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Bilimde, fende ilerlemeli, üreten bir gençlik yetiştirmeliyiz. Gebze Belediyesi olarak hem belediyecilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz, hem de sosyal projelere hız vereceğiz. Toplamda bu yıl 5 bin 50 çocuğumuza okullar başlamadan önce kırtasiye malzemesi hediye edeceğiz. Allah çocuklarımıza en iyi gelecek hazırlamak üzere hepimize gayret, çaba ve samimiyetle mücadele etmeyi nasip etsin” dedi. 

 

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